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Общество25 ноября 2021 12:22

В Воронежской области в 2021 году заболели СПИДом 379 человек

В 2020-м их было больше
Юрий КОЗЛОВ
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За год число заболеваний СПИДом в Воронежской области существенно снизилось.

За год число заболеваний СПИДом в Воронежской области существенно снизилось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи предоставили данные о количестве заболевших СПИДом жителей Воронежской области за десять месяцев 2021 года. За это время заразились 379 человек. С января по октябрь 2020 года СПИД диагностировали у 450 жителей области. Получается, что заражений жутким вирусом стало меньше. Причем существенно – на 71 человека.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что носителем страшного вируса может и человек без всяких симптомов болезни. Чтобы максимально обезопасить себя от возможного заражения, следует иметь постоянного проверенного полового партнера, а при уколах пользоваться только одноразовыми шприцами.

Напомним, с 25 ноября до 3 декабря в Воронежской области работает горячая линия по вопросам профилактики СПИДа.