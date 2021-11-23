В Воронежской области с 25 ноября начнет работать «горячая линия» по профилактике СПИДа

"Горячая линия" будет работать чуть больше недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 25 ноября по 3 декабря организуют работу «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Звонить туда можно будет по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).

Также можно позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления:

- в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-21-73;

- в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8(47391) 4-56-46;

- в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.