В Воронежской области установлен рекорд по числу привитых от коронавируса за сутки

Число привитых ха сутки выросло более, чем в три раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе сообщили о рекордном количестве привитых от коронавируса за сутки. На утро четверга, 25 ноября, сообщили о проведенных за 24 часа 41 267 инъекций (на начало дня 24 ноября, для сравнения, их было всего 12 628). При этом первый компонент вакцины получили 19 023 человека, второй – 22 250.

Общее число привитых жителей Воронежской области теперь 1 122 337 человек, из них две части вакцины получил 999 393. Напомним, по расчетам санитарных врачей, для получения коллективного иммунитета в нашем регионе нужно вакцинировать 1,5 миллиона человек.

Ревакцинацию на утро 24 ноября прошли 128 055 человек. В региональном оперштабе сообщили, что обновления данных пока нет из-за технического сбоя.