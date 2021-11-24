Число вакцинированных жителей Воронежской области превысило 1,1 млн

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Число вакцинированных жителей Воронежской области на утро среды, 24 ноября – 1 103 337 человек. Данными поделился региональный оперштаб.

За минувший день медики сделали еще 12628 инъекций. Первый компонент получили 5 736 воронежцев, вторую прививку сделали 6892 человека.

Ревакцинацию прошли 128 055 граждан.

Напомним, чтобы в регионе отменили коронавирусные ограничения, необходимо достичь коллективного иммунитета до 80% взрослого населения. А, значит, вакцинироваться должны не менее 1,5 млн жителей Воронежской области.