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Общество24 ноября 2021 7:12

Число вакцинированных жителей Воронежской области превысило 1,1 млн

Ревакцинацию прошли более 128 тысяч наших земляков
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число вакцинированных жителей Воронежской области на утро среды, 24 ноября – 1 103 337 человек. Данными поделился региональный оперштаб.

За минувший день медики сделали еще 12628 инъекций. Первый компонент получили 5 736 воронежцев, вторую прививку сделали 6892 человека.

Ревакцинацию прошли 128 055 граждан.

Напомним, чтобы в регионе отменили коронавирусные ограничения, необходимо достичь коллективного иммунитета до 80% взрослого населения. А, значит, вакцинироваться должны не менее 1,5 млн жителей Воронежской области.