Глава управления региональной политики правительства Воронежской области уйдет в отставку

Александр Холод проработал руководителем управления больше двух лет. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Со вторника, 16 ноября, уходит в отпуск руководитель управления региональной политики правительства Воронежской области Александр Холод. По сведениям ряда источников, из него он уже не вернется, так как уходит в отставку. Никто не озвучивал конкретных претензий к работе Холода. С кандидатурой и.о. руководителя остающегося без шефа управления пока не определились.

Что касается будущего самого 49-летнего Холода, то он может как остаться в структуре областной власти, так и сменить поле деятельности. Напомним, управлением региональной политики он руководил после ухода Сергея Соколова на пост вице-губернатора с 9 августа 2019 года.