Губернатор назначил нового руководителя управления региональной политики
Эту должность займет Александ Холод
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9 августа губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Александра Холода на должность руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области.
- Ранее Александр Владимирович занимал должность заместителя руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области-начальника отдела социально-политических проектов, - отметили в пресс-службе облправительства.
ИСТОЧНИК KP.RU