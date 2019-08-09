2019-08-09T10:24:08+03:00
Общество

Губернатор назначил нового руководителя управления региональной политики

Эту должность займет Александ Холод
Олег ИВАНОВ
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9 августа губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Александра Холода на должность руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области.

- Ранее Александр Владимирович занимал должность заместителя руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области-начальника отдела социально-политических проектов, - отметили в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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