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Общество16 ноября 2021 12:16

В воронежских вузах дистанционное обучение продолжится и после 22 ноября

Исключение сделают только для практических и лабораторных занятий, а также для подготовки к сдаче дипломов
Олег КУЗНЕЦОВ
Лекции и после 22 ноября придется слушать только онлайн.

Лекции и после 22 ноября придется слушать только онлайн.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Дистант» в воронежских вузах продлится и после 22 ноября (9 ноября Совет ректоров воронежских вузов назначил онлайн-обучение именно до этой даты). Об этом стало известно после заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Формально областные власти – вузам не указ. Поэтому им только рекомендовали продлить онлайн-формат обучения. Но непосредственное начальство в Министерстве образования России распорядилось еще более жестко: возможно, и проведение промежуточной аттестации, то есть, зимней сессии, в дистанционном режиме.

Правда, с 22 ноября разрешат проведение в обычном, очном формате практических и лабораторных занятий, а также связанных с подготовкой дипломов с выпускными курсами и репетициями к международным и всероссийским конкурсам. Лекции при этом однозначно должны быть только в режиме онлайн.