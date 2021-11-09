Воронежские вузы продлили дистант до 22 ноября

Студенты не смогут посещать вузы еще почти две недели Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Совет ректоров Воронежской области принял решение продлить дистанционное обучение в вузах до 22 ноября. Это связано со сложной эпидситуацией по коронавирусу.

Заниматься очно смогут лишь отдельные категории студентов: те, кто готовит курсовые, выпускные квалификационные, научно-квалификационные работы, магистерские диссертации при условии общения с научным руководителем один на один. Посещать занятия будут и студенты-практиканты технических вузов, для обучения которых требуется техническая база.