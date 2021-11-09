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Общество9 ноября 2021 13:19

Воронежские вузы продлили дистант до 22 ноября

Очно будут учиться только отдельные категории студентов
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Студенты не смогут посещать вузы еще почти две недели

Студенты не смогут посещать вузы еще почти две недели

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Совет ректоров Воронежской области принял решение продлить дистанционное обучение в вузах до 22 ноября. Это связано со сложной эпидситуацией по коронавирусу.

Заниматься очно смогут лишь отдельные категории студентов: те, кто готовит курсовые, выпускные квалификационные, научно-квалификационные работы, магистерские диссертации при условии общения с научным руководителем один на один. Посещать занятия будут и студенты-практиканты технических вузов, для обучения которых требуется техническая база.