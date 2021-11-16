В Воронежскую область поступили партии вакцин «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»

Воронежский региональный департамент здравоохранения сообщил о поступлении в область партий вакцин «Спутник Лайт» в количестве 45 600 доз и «ЭпиВакКорона» в количестве 10 350 доз. Сейчас препараты распределяют по лечебным учреждениям для использования.

Всего с начала прививочной кампании, по данным ведомства, в Воронежскую область поставили 1 218 275 доз различных антиковидных вакцин.

На сегодня от болезни вакцинировались 1 051 226 человек, в том числе двукратно 916 688 человек. Ревакцинацию прошли 112 442 человека.