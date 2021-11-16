Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 ноября 2021 10:57

В Воронежскую область поступили партии вакцин «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»

Препараты скоро поступят на пункты вакцинации
Источник:kp.ru

Воронежский региональный департамент здравоохранения сообщил о поступлении в область партий вакцин «Спутник Лайт» в количестве 45 600 доз и «ЭпиВакКорона» в количестве 10 350 доз. Сейчас препараты распределяют по лечебным учреждениям для использования.

Всего с начала прививочной кампании, по данным ведомства, в Воронежскую область поставили 1 218 275 доз различных антиковидных вакцин.

На сегодня от болезни вакцинировались 1 051 226 человек, в том числе двукратно 916 688 человек. Ревакцинацию прошли 112 442 человека.