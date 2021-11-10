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Общество10 ноября 2021 17:20

В Воронеже обнаружили еще два очага коронавируса

Больше десятка человек заболели в доме-интернате для престарелых и в областном противотуберкулезном диспансере
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи по-прежнему работают на пределе сил.

Врачи по-прежнему работают на пределе сил.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи сообщили о двух новых очагах коронавируса в Воронеже. 17 человек заразились COVID-19 в областном клиническом противотуберкулезном диспансере имени Похвисневой. Еще 14 заболеваний «ковидом» зафиксировали в областном доме-интернате для престарелых и инвалидов (ул. Лесной поселок, 1). Ранее в нем собирались долечивать COVID-пациентов. Однако планы властей изменились. И пока из непрофильных учреждений под лечение от коронавируса занят только Воронежский областной геронтологический центр (Днепровский переулок, 1). Его пациентов временно переселили в другие социальные организации.

Напомним, на утро среды, 10 ноября, стало известно о новых 784 случаях заражения COVID-19, еще 70 человек умерли от этой страшной болезни.