В Воронежской области к 10 ноября еще 70 пациентов умерли от ковида и 784 человека заразились

Днем 10 ноября региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежие ковидные сводки.

Особых улучшений пока не наблюдается. За сутки еще 70 пациентов скончались от осложнений COVID-19. Всего в области зарегистрировали 7848 летальных случаев после коронавируса.

Еще 784 жителей региона получили положительные тесты за минувший день. Всего с начала пандемии в Воронежской области заразились коронавирусом 162 203 человека.

Выздоровление идет медленными темпами. За день выписали с больничного 141 пациента. Всего смогли справиться с болезнью 120 499 воронежцев.