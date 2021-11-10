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Здоровье10 ноября 2021 12:19

В Воронежской области к 10 ноября еще 70 пациентов умерли от ковида и 784 человека заразились

Выздоровел за день всего 141 пациент
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 10 ноября региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежие ковидные сводки.

Особых улучшений пока не наблюдается. За сутки еще 70 пациентов скончались от осложнений COVID-19. Всего в области зарегистрировали 7848 летальных случаев после коронавируса.

Еще 784 жителей региона получили положительные тесты за минувший день. Всего с начала пандемии в Воронежской области заразились коронавирусом 162 203 человека.

Выздоровление идет медленными темпами. За день выписали с больничного 141 пациента. Всего смогли справиться с болезнью 120 499 воронежцев.