В центре Воронежа можно сдать экспресс-тесты на коронавирус

Воронежский концертный зал временно приспособили под борьбу с ковидом. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже начали делать экспресс-тесты на коронавирус. Врачи принимают людей с признаками ОРВИ или COVID-19 в здании Воронежского концертного зала на улице Театральной, 17. Анализ займет немного времени – от 15 до 30 минут. Как известно, из-за пандемии концертный зал временно не работает. И там пока разместили Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус.

– Экспресс-анализ дает возможность протестировать большее количество людей, раньше выявить инфекцию и назначить своевременное лечение. Это позволит положительно повлиять на эпидемиологическую обстановку, –считают в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, в Центре на Театральной принимают тех людей, кто не смог попасть на прием в поликлиники, где сейчас огромные очереди. Там же поставят диагноз и начнут лечение: бесплатно выдадут набор нужных лекарств и откроют больничный лист.

Скоро в Воронеже появится второй подобный Центр. Его откроют на базе Воронежской областной клинической больницы № 1. Региональному департаменту здравоохранения поручили снабдить его необходимым количеством медикаментов и лекарств до 10 ноября.