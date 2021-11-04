В Воронеже организуют еще один временный Центр осмотра пациентов с подозрением на «ковид»

Временный центр оборудуют на территории областной больницы № 1 и оснастят его всем необходимым до 10 ноября. Фото: hospital-vrn.ru Фото: другой источник.

В Воронеже появится второй Центр первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус. Сделают его на базе Воронежской областной клинической больницы № 1. Региональному департаменту здравоохранения на заседании оперштаба поручили снабдить его необходимым количеством медикаментов и лекарств до 10 ноября.

В новом временном Центре будут проводить первичный медосмотр людей, у которых есть подозрение на «ковид». Принимать там будут тех, кто не смог попасть на прием в поликлиники, где сейчас, как известно, огромные очереди. Там же поставят диагноз и начнут лечение.

Напомним, ранее 2 ноября похожий временный Центр открыли в помещении Воронежского концертного зала, ныне простаивающего из-за локдауна. Там также диагностируют хворающих людей. Если «ковид» подтвердится, им бесплатно выдают набор нужных лекарств и открывают больничный лист.