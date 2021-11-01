В Воронежском концертном зале открывают Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19

В ВКЗ открывают центр, куда могут обратиться жители с подозрением на ковид Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья открывается Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения. Центр будет работать на базе Воронежского концертного зала (ул.Театральная, 17) в формате мобильных медицинских бригад. Обратиться туда со 2 ноября могут все жители Воронежа, имеющие симптомы ОРВИ и коронавируса - высокую температуру, слабость, одышку, боли в груди - и которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в территориальную поликлинику, но могут лично прийти в ВКЗ. Рекомендуется предварительно записаться на прием по телефону 272-67-22 и явиться к назначенному времени. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Прием будут вести врачи диагностического центра. Информацию обо всех принятых пациентах будут передавать в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения. Воронежцам, у которых при осмотре обнаружат COVID-19, сразу же оформят больничный и выдадут лекарства. При наличии показаний будет организовано проведение КТ легких в главном корпусе диагностического центра. Пациенты с тяжелыми формами COVID-19 сразу будут направляться на лечение в ковидные стационары, - сообщили в облздраве.

Центр будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.