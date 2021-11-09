Воронежские власти рассказали, как получить справку о медотводе от вакцинации

Справку выдают только, если есть противопоказания к вакцинации. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В правительстве Воронежской области дали подробную инструкцию, как получить справку, позволяющую получить медотвод от вакцинации. Основания для этого следующие:

1. гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

2. возраст до 18 лет;

3. острые заболевания;

4. обострение хронических заболеваний (вакцинацию в этом случае проводят через две-четыре недели после выздоровления).

При вакцинации «Спутником Лайт» противопоказанием также являются беременность и период грудного вскармливания.

При иммунизации «ЭпиВакКороной» прибавляется беременность и период грудного вскармливания, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования.

При вакцинации «КовиВаком» – беременность и период грудного вскармливания, а также поствакцинальная реакция и возраст старше 60 лет.

Наличие противопоказаний к проведению вакцинации определяет лечащий врач или врач той специальности, к которой относится заболевание человека, позволяющее рассчитывать на медотвод. Решение о выдаче справки о противопоказании к вакцинации принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент. Ее выдают в бумажном виде при личном обращении. Для получения справки нужно захватить документ, удостоверяющий личность.

Справки оформляют с проставлением штампа медицинской организации или на ее бланке, подписываются врачом (фельдшером, акушеркой), заверяют личной печатью врача и печатью медицинской организации (если есть), на которой идентифицируется полное наименование медицинской организации в соответствии с учредительными документами.

Справки выдают на основании записей в медицинской документации пациента, внесенных лечащим врачом, другими специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении пациента, или фельдшером, акушеркой в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача.

Медицинские заключения и справки должны быть выданы в срок, не превышающий трех рабочих дней после окончания лечения.

Справку выдают сроком до 30 дней с последующей консультацией у врача-специалиста, выдавшего справку.

Напомним, ранее в региональном департаменте здравоохранения пояснили, кому не дадут QR-код даже после перенесенного коронавируса.