Воронежцам объяснили, кому не положен QR-код после перенесенного коронавируса

Без QR-кода вход запрещен во многие общественные места Воронежа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте здравоохранения разъяснили, кому не положен QR-код даже после выздоровления от COVID-19. Его не дадут четырем группам граждан:

1. тем, кто получил положительный ПЦР-тест, но не обратился за медицинской помощью;

2. тем, кто перенес заболевание, похожее по симптомам на COVID-19, обращался к врачу, но ПЦР-тест не сдавал, либо его результат оказался отрицательным, и специалист не поставил диагноз COVID-19;

3. тем, кто переболел бессимптомно, что видно по появившимся антителам, но лечился самостоятельно;

4. тем, кто болел официально, но с тех пор прошло более полугода.

Найти ваш QR-код на портале Госуслуг можно в разделе «Вакцинация» (https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination) по ссылке «Сертификат переболевшего».

Если вы переболели, но QR-кода нет, и вы не входите в перечисленные четыре категории граждан, то нужно последовательно выполнить следующие действия:

1. убедиться, что COVID-19 официально зафиксирован — есть медицинский документ с диагнозом с кодами МКБ-10 U07.1 и U07.2. Если нет такого документа, то сертификат выдан не будет.

2. проверить, не прошло ли с даты выздоровления более полугода. Если времени минуло больше, то сертификат выдан не будет.

3. узнать, является ли учетная запись подтвержденной. Проверить это можно в настройках. У подтвержденной записи будет соответствующая формулировка. Если ее нет, то нужно пройти процедуру подтверждения.

4. если с первыми тремя пунктами всё в порядке, то следует обратиться в медицинское учреждение, в котором проходило лечение, чтобы узнать, внесли ли информацию в Федеральный регистр переболевших коронавирусом.

Если QR-код так и не появился, необходимо обратиться в службу технической поддержки «Госуслуг» по электронному адресу https://www.gosuslugi.ru/help или по телефону 8 800 100-70-10.

Напомним, утром 8 ноября случился технический сбой в работе Госулуг в Сети, из-за которого у многих время действия QR-кода снизилось с года до полугода. В Минцифры обещали оперативно устранить технические проблемы.