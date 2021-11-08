Воронежцы возмутились исчезновением законных QR-кодов

Власти утверждают, что QR-коды большинству пользователей уже вернули, а остальным возвратят скоро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 ноября, без QR-кодов остались вакцинированные жители Воронежской области. Точнее, те, у которых от второй части прививки прошло больше полугода. Такая ситуация сложилась не только у нас, но и по всей России. Ранее сертификаты о вакцинации действовал год. Однако с 8 ноября в силу вступила в силу новая их форма. Дело в том, что от штамма «Дельта» коронавируса, который сейчас свирепствует в мире, вакцина защищает всего на полгода. Соответственно, на эту дату и будут рассчитаны сертификаты новым привившимся.

Однако, как пояснили в Минцифры, то, что на сайте Госуслуг срок действия старых сертификатов снизился до полугода, объясняется не новым законом, а сбоем, связанным с техническими работами. И обещали в скором времени устранить его. А также заявили, что у большинства пользователей таких проблем с QR-кодами уже нет. Остальным нужно набраться терпения и дождаться окончательного устранения всех последствий сбоя.

Таким образом, для людей, делавших прививки до появления штамма «Дельта» ковида, срок действия сертификата, а соответственно, и QR-кода по-прежнему будет составлять год. Впрочем, это не отменяет того, что в новых условиях лучше все же пройти ревакцинацию через шесть месяцев после второй части прививки.