Пьяный водитель, сбивший насмерть женщину в Воронеже, попал под уголовное дело

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

46-летний пьяный водитель «пятнадцатой», сбивший на узкой дороге в СНТ «Заветы Мичурина» в Воронеже 43-летнюю женщину попал под уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД по воронежской области 8 ноября.

Предварительно установлено, что накануне примерно в 17.40 часов автолюбитель возле дома № 52 «А» по улице Грушовая нарушил Правила дорожного движения. Он, поскольку находился «под мухой», выехал на обочину и допустил наезд на местную жительницу, которая в это время шла домой. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

– В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, - пояснили в региональном главке.