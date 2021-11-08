Пьяный водитель насмерть сбил 43-летнюю женщину в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Пьяный водитель на ВАЗ-2115 сбил 43-летнюю женщину в СНТ «Заветы Мичурина» на улице Грушевая в Воронеже. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 8 ноября.

ЧП произошло накануне, примерно в 18:10 часов. 46-летний житель Бутурлиновского района ехал со стороны улицы Жасминная в сторону улицы Острогожская. В это время женщина шла по обочине в попутном направлении. Мужчина, будучи «под мухой» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на пешехода.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.