В Воронеже нерадивую мать, чья дочь захлебнулась в ванной, приговорили к исправительным работам

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Левобережный райсуд признал виновной 21-летняя горе-мамашу, чья 8-месячная дочурка захлебнулась в ванной. Женщина в это время распивала спиртное с сожителем на кухне. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом рассказали в следственном управлении СКР по региону 8 ноября.

Напомним, трагедия произошла 4 июля. Вечером в съемной квартире на улице Адмирала Чурсина в ванной нашли тело малышки. Судмедэкспертиза установила, что смерть девочки наступила от утопления в воде, осложнившегося асфиксией.

Молодая женщина признала вину уже на стадии предварительного следствия. Суд приговори ее к исправительным работам.