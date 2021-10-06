В Воронеже 8-месячная девочка утонула в ванной, пока мать выпивала с сожителем

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Левобережный райсуд готовится рассмотреть уголовное дело, фигуранткой которого стала горе-мамаша из Воронежа. 21-летняя женщина оставила свою 8-месячную дочурку в ванной, а сама пошла распивать спиртные напитки с сожителем на кухне. Девочка захлебнулась. Матери придется отвечать по статье и причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом рассказали в следственном управлении СКР по региону 5 октября.

Трагедия произошла 4 июля 2021 года. Вечером в съемной квартире на улице Адмирала Чурсина. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть девочки наступила от утопления в воде, осложнившегося асфиксией.

– В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, иных следственных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району регионального управления СК России Матвей Сладких.