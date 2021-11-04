Воронежские синоптики прогнозируют бесснежный ноябрь

Снег до конца ноября не ляжет даже в лесополосах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские метеорологи дали прогноз на весь ноябрь. В целом он не будет сильно отличаться от нормы. Разве что снег не ляжет на землю.

- Средняя температура ноября будет на 1,5 градуса выше нормы, - сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Из-за этого снег, если и будет выпадать, то в виде отдельных хлопьев. И твердого наста на земле он не образует. Настоящего снегопада придется ждать, как минимум, до начала декабря.

Напомним, аномально теплая погода в Воронеже продлится до 7 ноября. Потом резко похолодает.