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Общество4 ноября 2021 19:50

Воронежские синоптики прогнозируют бесснежный ноябрь

Последний месяц осени будет чуть более теплым, чем обычно
Юрий КОЗЛОВ
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Снег до конца ноября не ляжет даже в лесополосах.

Снег до конца ноября не ляжет даже в лесополосах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские метеорологи дали прогноз на весь ноябрь. В целом он не будет сильно отличаться от нормы. Разве что снег не ляжет на землю.

- Средняя температура ноября будет на 1,5 градуса выше нормы, - сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Из-за этого снег, если и будет выпадать, то в виде отдельных хлопьев. И твердого наста на земле он не образует. Настоящего снегопада придется ждать, как минимум, до начала декабря.

Напомним, аномально теплая погода в Воронеже продлится до 7 ноября. Потом резко похолодает.