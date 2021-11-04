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Общество4 ноября 2021 19:39

В Воронеже в конце недели резко похолодает

Случится это после дождей, которые будут лить целые сутки
Юрий КОЗЛОВ
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Теплым ноябрем можно будет наслаждаться еще два дня.

Теплым ноябрем можно будет наслаждаться еще два дня.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежские синоптики рассказали о погоде до конца долгих выходных и в первый день следующей недели. Аномальное для ноября тепло скоро закончится.

- Однако не будет и сильных холодов. По крайней мере до середины ноября, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – 7 ноября днем похолодает на несколько градусов. Температура будет ближе к норме ноября. До середины месяца ночью будет не холоднее -2, а днем в районе +8…+9.

В ночь на пятницу, 5 ноября, при пасмурной погоде обещают +9 градусов. Днем потеплеет до +14.

В субботу, 6 ноября, ночью начнется слабый дождь при +8 градусах. Днем он резко усилится. Столбик термометра поднимется до +12.

В ночь на воскресенье, 7 ноября, вместо южного ветра подует западный. Будет +4 и снова сильный дождь. Он прекратится только днем. Будет пасмурно при +8 градусах.

В понедельник, 8 ноября, снова сменится ветер, на этот раз на юго-западный. При облачной погоде синоптики обещают +3 градуса. Днем по-прежнему будет пасмурно. Температура поднимется до +9.