Воронежцы возмутились открытыми в пик пандемии пивными магазинами

Пивной магазин работает. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео двух открытых пивных магазинов, располагающихся рядом с закрытым, где торгуют детской обувью. И ехидный пост к нему:

Локдаун!!! Все детские магазины закрыли, ходят с проверками, зато пивнухи по всему городу открыты! Пейте на здоровье, не болейте!!!

Закрытый магазин детской обуви смотрится дико на фоне двух открытых пивных. Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В одном из комментариев к посту сообщили, что в ЖК «Лазурный» также открыты четыре пивных магазина, а два детских закрыты.

Пользователи группы также отметили, что в пивных магазинах обходят запрет, торгуя продуктами, то есть, товарами первой необходимости. А детская обувь, дескать, под это определение не попадает.

Напомним, ранее власти сообщили о том, что Воронежская область находится на пике пандемии ковида. Посещение «пивнух» явно не способствует его преодолению.