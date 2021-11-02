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Общество2 ноября 2021 13:04

Воронежцы возмутились открытыми в пик пандемии пивными магазинами

Особенно на фоне закрытых детских
Олег КУЗНЕЦОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пивной магазин работает.

Пивной магазин работает.

Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео двух открытых пивных магазинов, располагающихся рядом с закрытым, где торгуют детской обувью. И ехидный пост к нему:

Локдаун!!! Все детские магазины закрыли, ходят с проверками, зато пивнухи по всему городу открыты! Пейте на здоровье, не болейте!!!

Закрытый магазин детской обуви смотрится дико на фоне двух открытых пивных.

Закрытый магазин детской обуви смотрится дико на фоне двух открытых пивных.

Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В одном из комментариев к посту сообщили, что в ЖК «Лазурный» также открыты четыре пивных магазина, а два детских закрыты.

Пользователи группы также отметили, что в пивных магазинах обходят запрет, торгуя продуктами, то есть, товарами первой необходимости. А детская обувь, дескать, под это определение не попадает.

Напомним, ранее власти сообщили о том, что Воронежская область находится на пике пандемии ковида. Посещение «пивнух» явно не способствует его преодолению.