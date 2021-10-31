Под Воронежем водитель «Сузуки» сбил насмерть мужчину

Скорая приехала лишь за тем, чтобы зафиксировать смерть 39-летнего пешехода. Фото: из архива «КП»

В субботу, 30 октября, в 18.30 на 124 километре трассы «Дон» недалеко от Новой Усмани случилось ДТП. 38-летний водитель «Сузуки-Гранд-Витара» поздно заметил перебегавшего дорогу пешехода («зебры» в этом месте не было). Удар оказался очень сильным. 39-летний пешеход получил тяжелые травмы и умер до приезда скорой.

Напомним, в тот же день в 13.55 в селе Почепское Лискинского района 39-летний водитель «девятки» вылетел на встречную полосу, врезался в молоковоз «КамАЗ» с прицепом и погиб. Его 36-летний пассажир получил травмы, его отвезли в больницу.