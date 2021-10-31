В Воронежской области водитель «девятки» врезался в молоковоз и погиб

От передней части "девятки" мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 30 октября, в 13.55 в селе Почепское Лискинского района случилось смертельное ДТП. 39-летний водитель «девятки», ехавший по улице Полевой, у дома № 2А вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «КамАЗ» с прицепом, перевозивший молоко. Удар был такой страшной силы, что водитель погиб на месте. Его 36-летний пассажир получил травму, ему потребовалась госпитализация. 39-летнему шоферу молоковоза, житель Петропавловского района, серьезная медицинская помощь не потребовалась.

Молоковоз после аварии перегородил всю дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 30 октября в Воронежской области случилось 85 ДТП, из них в Воронеже – 49, на дорогах в районах – 21, на федеральных трассах – 15. В 11 авариях два человека погибли, 12 ранены, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержаны 15 пьяных водителей, они будут оштрафованы.