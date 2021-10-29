В Воронеже пропал невысокий мужчина с проседью, одетый во все черное

Александр Бучнев пропал 12 дней назад. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронеже потерялся еще один мужчина. 34-летний Александр Бучнев 17 октября вышел из дома и пропал – домой не вернулся, на звонки не отвечает. Волонтеры просят помощи в поисках добровольцев.

Приметы Александра Бучнева: рост 160 сантиметров, худощавый, темно-каштановые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. В день исчезновения был одет в черную куртку с серым капюшоном и спортивные штаны того же цвета, обут в черные ботинки.

Всех, кто знает что-то о том, где сейчас находится Александр Бучнев, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, в Воронеже также пропал 36-летний Юрий Смирнова. Мужчина в очках и с черным рюкзаком ушел из дома 23 октября и до сих пор не вернулся.