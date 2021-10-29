В Воронеже пропал мужчина в очках с черным рюкзаком

Юрия Смирнова нет дома уже шесть дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 36-летнего Юрия Смирнова. 23 октября он вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы Юрия Смирнова: рост 178 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза, носит очки. 23 октября был одет в костюм защитного цвета, обут в черные ботинки, на голову в тот день мужчина надел темно-синюю шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Юрий Смирнов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112. Также можно принять непосредственное участие в розысках. Волонтерам требуются добровольцы.