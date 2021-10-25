В Воронеже локдаун обернулся вечерним часом пик с переполненными маршрутками

Так выглядел вечером один из автобусов маршрута № 43. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото переполненной в вечерний час пик маршрутки № 43. Отметим, что и утром понедельника, 25 октября, снимки, размещенные в соцсетях, свидетельствовали о том, что многие автобусы забиты едва ли не до отказа.

Судя по этим фото, решение выпустить в первый день локдауна лишь две трети от обычного числа маршруток (по сути, по режиму выходного дня) выглядит, мягко говоря, спорным. Чтобы эффективно бороться с ковидом, нужно хотя бы вернуть их прежнее число на улицы города. Очевидно, что пустынных улиц ждать не приходится. Работников непрерывных производств, а также частных фирм, где начальники далеко не всегда лояльны к указаниям властей, все равно надо возить. И это как раз тот случай, когда между необходимостью избавиться от вспышки ковида и коммерческой целесообразностью, нужно выбрать первое.

Напомним, что в соцсетях появились фото огромной очереди в поликлинике № 7 в первый день локдауна. Как справиться с потоком пациентов и не допустить того, чтобы в одном коридоре медучреждения не сталкивались и больные, и здоровые, пока начальники этого медучреждения так и не придумали.