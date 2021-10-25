В Воронеже сняли огромную очередь в поликлинику в первый день локдауна

кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

Шокирующее видео, снятое в первый день локдауна, разместили в телеграм-канале «Воронеж № 1». На него попала огромная очередь в поликлинике № 7. Там просто нереально просто пройти через коридор – люди стоят плотной стеной.

- Здесь все - старики, беременные и просто те, кому надо закрыть больничный, - написал пользователь, разместивший видео.

К сожалению, в течение последних пары недель жалобы на очереди в воронежские поликлиники стали регулярными. В региональном департаменте здравоохранения комментировали ситуацию во многом безысходно: дескать, много медиков брошены на борьбу с ковидом. И потому в поликлиниках осталось мало специалистов для приема пациентов. Как решать проблему, непонятно.

Первый день локдауна показал, что организовали меры по сдерживанию ковида как-то странно. На маршруты транспорт пустили по режиму выходного дня – при том, что масса людей по разным причинам, все равно вышли на работу. В результате в некоторых автобусах был, мягко говоря, аншлаг. Да и очередей в поликлинику, судя по всему, не стало меньше.