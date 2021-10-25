В Воронеже на время локдауна на треть сократят число маршруток

В Воронеже сократили число выходящих на линию маршруток в нерабочие дни, которые объявлены с 25 октября по 7 ноября. В часы пик утром и вечером работать будет 800 автобусов – это 66% от количества транспорта в будние дни. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Впрочем, там заверили, что сокращения ждут не все маршруты. На наиболее востребованных работа будут продолжаться с полным выпуском транспорта, а на некоторых даже организуют перевыпуск.

– Управление транспорта ведет ежедневный мониторинг пассажиропотока, чтобы в случае даже небольших изменений по итогам дня оперативно скорректировать работу подвижного состава, – пояснили в мэрии.

По информации горадминистрации, за предыдущую неделю пассажиропоток в Воронеже сократился более чем на четверть.

Напомним, в связи с критической ситуацией по коронавирусу в регионе введен режим нерабочих дней. Работать могут только сотрудники предприятий с непрерывным производством.