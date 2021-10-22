Нерабочие дни в Воронежской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

В это время только единичные организации продолжат работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области вводятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщил региональный оперштаб 22 октября.

На это время прекратят работу объекты розничной торговли, в том числе и на территории ТЦ, супермаркетов, складов, ярмарок, рынков и т.п. Исключение составят аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, любые розничные торговые точки, если у них есть отдельный вход с улицы и продажа товаров будет идти дистанционно или с условием доставки.

Закроются на две недели ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и т.д. Перестанет функционировать общепит, исключение: работающие на вынос заведения, столовые на территориях предприятий, организации питания в гостиницах, на вокзалах, в аэропортах и на объектах дорожного сервиса за пределами населенных пунктов. Запрещается работа нестационарных торговых объектов с непродовольственными товарами. Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортобъекты, фитнес-клубы и бассейны также нельзя будет посетить с 25 октября по 7 ноября.

Могут работать: ветеринарные клиники, финансовые организации (по неотложным услугам), изготовители ключей, автосервисы, организации ритуальных услуг, центры реабилитации особенных детей.

Запрещены в нерабочие дни массовые спортивные, просветительские и развлекательные мероприятия. Прекратят работу кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки, а также детские игровые комнаты и центры.

В штатном режиме будут работать все прививочные пункты области. Все медицинские учреждения также будут функционировать для оказания медпомощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям.

Приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти региона, за исключением регистрации смерти. Оформить документы будет возможно только в электронном виде.

В детсадах организуют работу дежурных групп для детей, чьи родители трудятся в организациях и ИП, деятельность который не приостановлена.