Полиция проводит проверку после драки воронежца с африканцем в маршрутке

Конфликтом между пассажирами воронежской маршрутки заинтересовались в полиции. После драки горожанина и африканца, ехавшего без маски, ведомство начало проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 25 октября.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Напомним, ссора вспыхнула в маршрутке № 3в. Видео опубликовали в сообществе «Регион-36» во ВКонтакте. Темнокожий пассажир ехал со спущенной маской. Одному из мужчин это не понравилось, и он указал ковид-диссиденту на недочет. Африканца не устроил тон, завязалась драка. В итоге темнокожий пассажир покинул маршрутку.

Ситуация в Воронежской области с коронавирусом становится все тяжелее. Каждый день фиксируют более 700 зараженных. Смертность также увеличилась. В связи с этим в регионе объявили двухнедельный локдаун. Нерабочие дни продлятся с 25 октября по 7 ноября.