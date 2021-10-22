Уголовное дело «криминального авторитета», напавшего на воронежского участкового, завершилось в центральном аппарате СК

СК поставил точку в расследовании уголовного дела воронежского автомобилиста Сергея Свитенко, который вступил в перепалку с участковым в Шилово. Дело будет передано в суд. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, ссора между Сергеем Свитенко и участковым Евгением Рыбченко произошла 23 июня. В тот день жители микрорайона Шилово вызвали участкового после ДТП на улице Курчатова. Водитель, который устроил аварию, был пьян. Он начал оскорблять полицейского и называть себя криминальным авторитетом. Конфликт сняли на видео и выложили в соцсети. Как утверждают очевидцы, пьяный нарушитель обзывал стража порядка и сам его ударил, за что получил «ответочку» от стража порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правда, попал под него сам участковый за превышение должностных полномочий. Однако жителям Шилово такой поворот дела не понравился, и они начали массово заступаться за сотрудника полиции. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно проанализировать ситуацию, детально исследовать все видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее и дать оценку произошедшему.

В итоге водитель стал фигурантом дела о применении насилия и оскорбления представителя власти. Сергею Свитенко предъявили обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса (ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ) и этапировали в Москву.