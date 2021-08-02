Дело воронежского участкового, избившего пьяного водителя, взял под контроль глава Следственного комитета РФ

Петиция жителей Шилово, вступившихся за участкового, которого отправили под домашний арест из-за избиения пьяного водителя, дошла до главы Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбужденное воронежскими следователями в отношении участкового за превышение полномочий. В июле полицейский, пытаясь вытащить из салона машины нетрезвого 45-летнего водителя, применил физическую силу к мужчине, по словам местных жителей, устроившему ДТП на улице Курчатова При этом, как утверждают очевидцы, пьяный нарушитель обзывал стража порядка и сам его ударил.

Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления тщательно проанализировать ситуацию, детально исследовать все видеозаписи, на которых зафиксировано произошедшее. Глава Следкома РФ потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона.

Кроме того, изучив одну из видеозаписей инцидента, Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, а также ходатайствовать об аресте 45-летнего нарушителя, который был ранее пойман пьяным за рулем и был лишен прав, а также привлекался к ответственности по другим статьям. Расследование этого уголовного дела также будет осуществляться следователями ГСУ СК России, сообщается на портале Следственного комитета РФ.