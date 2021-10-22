37-летняя женщина, которую две недели искали в Воронеже, умерла в больнице

Пропавшую 2 октября в Воронеже 37-летнюю Светлану Ф., к поискам которой подключились волонтеры, нашли в морге одной из городских больниц. Женщину, по свей видимости госпитализировали, и она не успела сказать об этом родственникам. Все это время ее искали близкие, волонтеры и полиция. Тем более ранее было сказано, что Светлана до этого никогда не пропадала.

Известно, что Светлана Ф. скончалась в областной больнице от болезни легких.

Ранее в Воронеже сотрудники полиции нашли мёртвым пенсионера, объявленного в розыск. Признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было.