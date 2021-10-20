В Воронеже ищут 37-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров

В Воронеже начали поиски 37-летнюю Светлану Фролову. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Женщина пропала чуть более двух недель назад в микрорайоне Тенистый. Со 2 октября она перестала выходить на связь с родственниками.

Волонтеры опубликовали ориентировку. Рост женщины 161 см. У нее русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения была одета в синюю толстовку, синие спортивные штаны и синие кроссовки. С собой у нее была черная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Светлане Фроловой, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.