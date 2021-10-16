Появились фото смертельного ДТП под Воронежем

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото смертельного ДТП в Каширском районе появились на сайте регионального ГУ МВД. По ним можно заметить, что одна из двух попавших в аварию машин «Рено-Дастер» кажется разбитой гораздо сильнее. Видимо, это был автомобиль, 52-летний водитель которого погиб.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, авария случилась 15 октября в 19.40. 33-летний водитель одного «Рено-Дастер» неудачно пошел на обгон, выехал на встречную полосу и там врезался в машину той же марки. 52-летний мужчина, руливший вторым «Рено», умер на месте. 33-летний предполагаемый виновник аварии попал в больницу.