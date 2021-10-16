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Происшествия16 октября 2021 10:39

Появились фото смертельного ДТП под Воронежем

Там столкнулись два «Рено-Дастер»
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото смертельного ДТП в Каширском районе появились на сайте регионального ГУ МВД. По ним можно заметить, что одна из двух попавших в аварию машин «Рено-Дастер» кажется разбитой гораздо сильнее. Видимо, это был автомобиль, 52-летний водитель которого погиб.

Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, авария случилась 15 октября в 19.40. 33-летний водитель одного «Рено-Дастер» неудачно пошел на обгон, выехал на встречную полосу и там врезался в машину той же марки. 52-летний мужчина, руливший вторым «Рено», умер на месте. 33-летний предполагаемый виновник аварии попал в больницу.

Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.