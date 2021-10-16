Под Воронежем лоб в лоб столкнулись две иномарки: один из водителей погиб

Один водитель погиб на месте, другого на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 15 октября, в 19.40 на четвертом километре трассы «Дон» в Каширском районе случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, 33-летний водитель «Рено-Дастер» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Последствия такой беспечности были страшными. Иномарка врезалась в еще одну машину «Рено-Дастер», ехавшую по встречной полосе, автомобили столкнулись лоб в лоб. 52-летний водитель второго «Рено» получил травмы, от которых умер на месте ДТП. 33-летний мужчина, выехавший на «встречку», попал в больницу. У него тоже серьезные травмы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.