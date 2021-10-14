В центре Воронежа водитель BMW сбил женщину

Женщину, сбитую "БМВ", на скорой отвезли в больницу.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ночь на четверг, 14 октября, у остановки «Гостиница Азимут», которую воронежцы среднего и старшего возраста по-прежнему называют «Брно», случилось ДТП.
- В 00.15 23-летний водитель BMW сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу. Она получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу, - сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.
Очевидцы сообщают, что женщина шла по «зебре». Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
Напомним, 14 октября в 8.10 на улице Острогожской водитель трактора сбил 82-летнюю женщину, переходившую дорогу не по «зебре». Пенсионерка также попала в больницу.