В Воронеже водитель трактора сбил женщину

Пожилая женщина получила тяжелые травмы. На скорой ее отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 14 октября, в 8.10 у дома № 33 на улице Ворошилова случилось ДТП. 42-летний водитель трактора, ехавший от Домостроителей в направлении улицы Космонавтов, сбил пожилую женщину. Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре». 82-летняя женщина получила тяжелые травмы. На скорой ее отвезли в больницу.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.

Напомним, 13 октября около пяти часов утра 57-летний водитель «Ravon Nexia» сбил пешехода на улице Острогожской. Мужчина шел впереди машины. Пешеход получил тяжелые травмы, его личность пока не установили.