В Воронеже водитель иномарки сбил мужчину, шедшего впереди

Сбитого мужчину увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В среду, 13 октября, в 5.10 у дома № 103Б на улице Острогожской случилась авария.

57-летний водитель «Ravon Nexia», ехавший со стороны улицы Коренцова в направлении Матросова, сбил пешехода. Мужчина шел впереди машины. Водитель либо поздно его увидел, либо по каким-то другим причинам не смог его объехать (что произошло, предстоит выяснить полицейским). Пешеход получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу. Личность сбитого мужчины пока не установили.

- Всего в Воронежской области 13 октября случилось 102 ДТП, из них в Воронеже – 76, на дорогах в районах – 21, на федеральных трассах - 5. В одной аварии получил травмы один человек (тот самый пешеход), - сообщили в пресс-центре регионального ГУ МВД. – Инспекторы ГИБДД задержали 19 пьяных водителей. Они будут оштрафованы.