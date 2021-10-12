В Воронеже из-за ремонта водопровода жителям трех районов кроме воды отключат и отопление

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Рабочие водоканала Воронежа проводят работы на водоподъемной станции №8, связанные с вводом в эксплуатацию нового участка трубопровода диаметром 1000мм. На период с 22 часов 12 октября до 8 часов 14 октября из-за остановки ВПС отключат воду жителям Железнодорожного и частично Центрального (улицы Казакова и Лесной поселок) и Левобережного районов. Отключение затронет и несколько социальных объектов, в том числе медучреждения с ковидными отделениями.

На время проведения работ чиновник мэрии обещают организовать подвоз технической воды в цистернах. График и места можно найти на сайте мэрии. Больницы также обеспечат бесперебойной доставкой воды.

Отключение воды повлечет за собой и отключение отопления в ряде домов из-за остановки котельных.

- По возможности, внутридомовые задвижки будут перекрывать, не допуская слива систем. Это позволит быстро восстановить подачу тепла и замедлит остывание, - рассказали в пресс-службе мэрии.