Жители трех районов Воронежа на 1,5 дня частично останутся без воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Дома в Железнодорожном районе, а также частично Центральном и Левобережном останутся без холодной воды с 22:00 вторника, 12 октября, и до 8:00 четверга, 14 октября. Неудобства связаны с проведением плановых работ на водоподъемной станции №8. Коммунальщики будут вводить в эксплуатацию новый участок водовода диаметром 1000 мм. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Там уточнили, что ограничение холодного водоснабжения связано со снижением давления в сети. Также в Центральном районе под отключение попадут жилые дома и объекты по улице Казакова, улице Лесной поселок. И три соцобъекта – БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов», санаторий имени Горького, ДПК «Нептун».