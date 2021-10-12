В Воронежской области смертность от «ковида» установила шокирующий рекорд

Каждый день в больницы Воронежской области привозят около 700 людей с тяжелыми формами и осложнениями ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воронежские власти сообщили об ужасной цифре по смертности от ковида. Всего за сутки (данные на утро вторника, 12 октября) умерли от COVID-19 более 50 человек. Более точную цифру обещали назвать позже. Напомним в понедельник, 11 октября, смертей было 29. То есть, их стало больше по крайней мере в 1,7 раза.

В понедельник, 11 октября, руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин обратился к жителям Воронежской области. Он сообщил, что за последний месяц число заболеваний «ковидом» увеличилось в 2,5 раза.

- Каждый день более 700 наших жителей поступают в больницы с тяжелыми формами и осложнениями COVID-19. Сейчас болеет более 33 тысяч жителей региона, из них более 6 тысяч находятся на лечении в ковидных стационарах. Больницы чрезвычайно перегружены, поликлиники и станции скорой помощи выполняют нагрузку, в несколько раз превышающую их мощности и число работников. Медицинский персонал работает на пределе физических возможностей. Многие из сотрудников заболевают сами и тоже погибают от COVID-19, - так описал нынешнюю ситуацию с пандемией Александр Щукин.

Глава департамента здравоохранения заявил, что в Воронежской области нет ни одного случая тяжелых осложнений или смерти после вакцинации против COVID-19. Александр Щукин также отметил, что вакцинированные тоже могут заразиться, но в 10−15 раз реже, чем те, кто не сделал прививку. Как правило, заболевание у них проходит в легкой форме и с минимальным риском осложнений.