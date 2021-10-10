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Здоровье10 октября 2021 14:12

Воронежские предприятия общественного питания будут работать до 21 часа

Оперштаб ввел очередные ограничения
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Оперативный штаб пошел на новые ограничения

Оперативный штаб пошел на новые ограничения

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В связи с обострением эпидобстановки в Воронежской области оперативный штаб пошел на новые ограничения. Ранее сообщалось о введении с 11 октября системы QR-кодов. Без их предъявления граждане не смогут посещать практически никакие общественные места, кроме транспорта и магазинов. Это касается и предприятий общественного питания. Кроме того изменится и сам режим работы общепита – со вторника, 12 октября, посещать кафе и рестораны можно будет лишь до 21 часа. В ночную смену заведения работать не будут.

О других вводимых чиновниками ограничениях читайте в нашем материале.