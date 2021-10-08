В Воронеже на «дистант» с 11 октября уйдут ученики 5-8-х и 10 классов

Ученики средних классов снова вынуждены будут заниматься дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По решению воронежского оперштаба по борьбе с коронавирусом, с понедельника, 11 октября, на «дистант» уйдут ученики пятых-восьмых и десятых классов. Дома они будут заниматься до 24 октября. А с 25-го начнутся осенние каникулы, которые продлятся до 3 ноября. С учетом праздников к очному формату обучения теоретически они могут вернуться только 8 ноября.

Пока решение касается только Воронежа. В районах области продолжат мониторить ситуацию и самостоятельно принимать решения по отдельным учебным заведениям.

Впрочем, предпосылок к этому мало. Ранее из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ в Воронеже полностью закрыли школу № 5, а также приостановили работу 182 классов в 72 школах. При этом 54 класса из-за ковида, а 25 – из-за ОРВИ. Также прекратили работу 14 групп в семи детсадах.

Во время вынужденных каникул подросткам не дадут гулять по торговым центрам одним. По новому решению оперштаба, туда они могут ходить только в сопровождении взрослых.