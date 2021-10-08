Власти Воронежской области сообщили, куда не будут пускать людей без QR-кодов

С 11 октября без QR-кода мало куда можно будет пройти. Фото: Иван МАКЕЕВ

С понедельника, 11 октября, в Воронежской области почти везде будут пропускать только при предъявлении QR-кодов. Принят соответствующий указ, подписанный и.о. губернатора Виталием Шабалатовым 8 октября.

Согласно этому документу, в Воронежской области без QR-кодов, подтверждающих прививку, либо перенесенный не более полугода назад коронавирус, с 11 октября нельзя будет сходить в рестораны, кафе, кинотеатры, цирк, фитнес-залы, музеи, бассейны. А также невозможно будет съездить в санатории и на базы отдыха. QR-коды можно будет предъявлять в электронном или бумажном виде.

Кроме того, больше не будут впускать в торговые центры детей до 18 лет без сопровождения родителей.

На такие меры власти вынуждены были пойти из-за резкого возрастания количества заболеваний коронавирусом (более 600 за сутки), а также смертельных случаев (каждые 24 часа больше 20, а то и 30 умерших).