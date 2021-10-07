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Здоровье7 октября 2021 12:09

Очередной антирекорд по коронаврусу в Воронежской области: к 7 октября заразились еще 604 человека

Выздоровели за сутки 339 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утро 7 октября принесло неутешительные вести. Коронавирус в Воронежской области обновил вчерашний антирекорд по суточному приросту. За вчерашний день положительные тесты на ковид пришли еще 604 заболевшим. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 137 460 случаев ковида.

За минувшие сутки выздоровели 339 пациентов. Всего в регионе болезнь смогли победить коронавирус 113168 человек.

По данным федерального оперштаба за 6 октября от ковида умерли 15 пациентов. Ждем, когда уточненную информацию представит региональный оперштаб.