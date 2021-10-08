В Воронежской области коронавирус поставил рекорд и по смертям, и по заразившимся

Все больше людей попадает в больницы, врачам все тяжелее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Воронежской области продолжает бить рекорды. Цифры становятся все более страшными.

Особенно ужасна статистика смертности. По данным оперативного штаба, за сутки 7 октября умерли 42 человека (6 октября было 34). Всего число смертей от ковида уже 6044.

В то же время все больше заразившихся. По данным на полдень пятницы, 8 октября, заболели COVID-19 еще 609 человек (сутки назад их было 604). Всего же коронавирусом заразились уже 138 069 жителей Воронежской области.

В то же время выздоровели только 342 человека. Это чуть больше, чем сутки назад (339), но на фоне соотнесения с другими цифрами такие данные, прямо скажем, не радуют. Всего победивших «ковид» в Воронежской области стало 113 510.